Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На размышление над «вечными вопросами» - всего четыре часа. Одиннадцатиклассники сегодня получали допуск к ЕГЭ.



- Из всех искусств - пусть не важнейшим, но долгожданным - для них является кино. В Глазуновском районе сегодня открыли кинотеатр.



- Сезон простуд - начался. Восемь классов в разных школах Орла прервали учебный процесс.



- «Открытую дверь» оценили в России. Сегодня орловский проект наградили на конкурсе «Доброволец России».



- С поддержки чемпионки. Юлия Бравикова готовит себе смену в Орле.





Вести-Орёл

5 декабря 2018 года







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