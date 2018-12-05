Новости версия для печати В Орле по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при проведении капремонта Речь идет о работах на домах по улице Пушкарной, Комсомольской и Горького в Орле. Как сообщили в областной прокуратуре, работы на 1,5 млн. рублей там проведены не были, но акты приемки подписаны.





Татьяна Напольских

5 декабря 2018 года







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