Новости версия для печати В Орловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ За помощью к медикам уже обратилось 4 323 человека. Данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



Больше половины из этого числа – дети до 14 лет. Поэтому внеплановые каникулы введены в некоторых классах в восьми школах Орла, - отмечают санитарные врачи. При обследовании пациентов определяются вирусы парагриппа, аденовирусы, мета/пневмо/вирусы и микоплазма пневмонии. При этом случаи гриппа не регистрируются.





Надежда Невматулина

6 декабря 2018 года







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