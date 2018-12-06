Новости версия для печати Мэрия Орла демонтировала два незаконных гаража в Северном районе В установленные сроки хозяева металлических построек не нашлись и не ликвидировали их самостоятельно.



Речь идет о двух гаражах в районе домов под номерами 160 и 166 по Московскому шоссе. Имущество, хранящееся в постройках, описано и вместе с самими конструкциями транспортировано по адресу: г. Орёл, Новосильское шоссе, 18.





Надежда Невматулина

6 декабря 2018 года







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