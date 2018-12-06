Новости версия для печати В Орле у школы №26 обустроят остановку общественного транспорта Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление «Об утверждении схемы обустройства остановочного пункта по ул. Гагарина».



Согласно схеме, остановка общественного транспорта будет располагаться у дома №52 по ул. Розы Люксембург. Расстояние от нее до школы №26 составляет порядка 200 м.



Как постановили в ГИБДД, остановка будет с заездным карманом, пешеходным ограждением, информационным табло с указанием времени прибытия транспорта, дорожной разметкой. Глубина заездного кармана составит 3,5 м, ширина — 30 м.



По информации Романа Чижикова, заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта, обустройство остановочного павильона будет выполнено уже в 2019 году, при наступлении благоприятных погодных условий, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

6 декабря 2018 года







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