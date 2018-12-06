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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП

5 декабря в 21:00 водитель автомобиля «Лада-111740», при движении по ул. Генерала Белова г. Болхова, в районе дома № 56 допустил наезд на барьер в виде железобетонной конструкции. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. После оказания помощи водитель был отпущен, пассажир – госпитализирован.

6 декабря в 00:05 водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по автодороге М-2 «Крым», в районе 418 километра не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства «Вольво-Ф12» полуприцепом «Шверин» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Опеля» получил телесные повреждения и был доставлен в Кромскую ЦРБ.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области