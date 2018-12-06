Новости версия для печати В этом году в Орловской области заведено больше 200 уголовных дел, связанных с фальшивыми деньгами Поддельная банкнота может оказаться в кошельке у любого. И если обычные жители области могут надеяться только на собственную внимательность, то сотрудники магазинов, например, имеют и прибор для определения подлинности купюры, и профессиональные навыки. Их и проверили волонтеры.



Первая попытка расплатиться подделкой была предпринята в маленьком магазинчик на Выгонке. Вопреки нашим ожиданиям, продавщица выявила фальшивку, едва взяв банкноту в руки. А вот дальше персонал магазина инструкцией пренебрег, возвратив подделку вероятному преступнику. Проверив реакцию продавца, полицейские решили проконтролировать реагирование ЧОПа. Нажата тревожная кнопка. Но минуты тянутся, а охраны все нет. Чтобы не терять время зря, бэповцы инструктируют покупателей магазина. Группа быстрого реагирования прибыла лишь полчаса спустя. Руководству ЧОПа будет направлено представление. Следующий объект - магазин игрушек в Северном районе. Деловито выбираем «ватрушку» для катания с гор и идем на кассу, где благополучно исчезают сразу две фальшивых банкноты. Пришлось объяснить кассиру, что он только что нанес убыток магазину. Без особой надежды на успех отправляемся в один из магазинов крупного сетевика. Применяем излюбленный прием сбытчиков фармазона - отвлечь кассира в момент расчета. В итоге фальшивая тысяча - в кассе, сдача отсчитана, выдан чек. Сотрудники БЭП провели для продавцов повторный ликбез в надежде, что досадные инциденты с фальшивками здесь больше не повторятся. И без того в области с начала года вскрыто свыше трехсот фактов фальшивомонетничества.









Иван Суверин

6 декабря 2018 года







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