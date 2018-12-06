Новости версия для печати В Орле начал работу «Художественный салон-2018» Это - традиционная предновогодняя выставка работ художников. Она проходит в рамках проекта «Отражение», посвященного 200-летию со дня рождения Тургенева. На этот раз орловские живописцы представили 52 полотна, многие из которых зритель увидит впервые.



Их имена знакомы всем, кто любит орловских художников. Невероятно красочные пейзажи Ольги Сорокиной надолго притягивают взгляд. Они неизменно вызывают восхищение умением мастера одно и то же место повторять в своих картинах так, чтобы каждый раз для зрителя это выглядело по-новому. Ее картины, действительно, как маленькие и большие открытия, которые она дарит своим зрителям. Тихие орловские дворики и знаковые места города на ее работах всегда узнаваемы и близки. Их имена знакомы всем, кто любит орловских художников. Невероятно красочные пейзажи Ольги Сорокиной надолго притягивают взгляд. Они неизменно вызывают восхищение умением мастера одно и то же место повторять в своих картинах так, чтобы каждый раз для зрителя это выглядело по-новому. Ее картины, действительно, как маленькие и большие открытия, которые она дарит своим зрителям. Тихие орловские дворики и знаковые места города на ее работах всегда узнаваемы и близки. Ольга Сорокина член Союза художников России: «Я стала больше и больше любить писать родной город и находить даже больше в этом удовольствия, чем выезжать куда-то очень далеко и искать там какие-то истины, на самом деле они здесь, рядом с нами - все открытия». Виктор Лупачев тоже пишет пейзажи в основном в Орловской области. Природа - любимая тема художника. Пять живописцев заняли пять залов выставочного центра, и для каждого получилась мини-выставка. Пронзительные, светло-грустные пейзажи заслуженного художника России Николая Силаева соседствуют с работами-фантасмагориями Людмилы Парицкой. Художники это те люди, которые всегда смотрят за горизонт. Людмила Алексеева, член Союза художников: «Как художнику, мне хотелось бы видеть, что 21 век пришел, и что-то хотелось новое видеть в работах художников». Кто-то думает о будущем, а кто-то с удовольствием отражает свое время, и навсегда остается верен ему. В рамках салона проводится выставка из серии «Забытые имена», на ней представлены работы орловского художника Алексея Конькова. Он работал в манере жанровой и пейзажной живописи в духе соцреализма. В 50-60 годах прошлого века такая живопись была очень популярна. Художника не стало в 2007 году, картины для выставки предоставила его дочь, она прекрасно помнит, как многие из них создавались. Галина Лоскутова, дочь художника Алексея Конькова: «Приносились цветы домой - и осенью и весной, папа тут же составлял букеты, выбирал вазы и рисовал. Поэтому все это очень дорого. Астры осенние, сирень - все это мне очень близко, знакомо и приятно». Сегодня эти работы уже часть большой истории страны, то самое прошлое, без которого нет будущего. Проект «Забытые имена» будет продолжен, а работа художественного салона продлится до 25 декабря, и как принято на таких выставках, работу, которая понравилась, можно выкупить.









Эва Стасюлевич

6 декабря 2018 года







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