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Почта Деда Мороза начала свою работу

Сегодня здания Главпочтамта было заполнено юными орловцами. Они внимательно слушали своих учителей и старательно писали волшебные письма. Попросить о подарке ребята могли не только Деда Мороза, но и мам, пап, а также бабушек и дедушек.

Анжелика Игнатьева, главный специалист УФПС Орловской области - филиал "Почта России: «Для писем Деду Морозу установили отдельный ящик с названием, правильным индексом, адресом. Точно также оператор каждое утро вынимает письма из этого ящика и отправляет в общем потоке. Многие дети по незнанию кидают конверты без марок или просто листочками. Мы такие письма отправляем как служебные».

Для детей, как, впрочем, и для взрослых, приближающийся праздник - пора надежд на исполнение желаний. Каждое письмо - это рассказ о том, как ребята провели год, что им особенно запомнилось и как сильно они ждут встречи с чудом.

А если и вы, как эти дети, решите рассказать о своих желаниях Деду Морозу, то сможете это сделать до конца декабря. Адрес простой - Великий Устюг, Дедушке Морозу.