Жительница города Орла подозревается в убийстве зятя

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четверг
6.12.2018
15:28:48
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Жительница города Орла подозревается в убийстве зятяСК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летней женщины.
По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая, находясь в квартире дочери, в ходе конфликта с зятем задушила его бельевой веревкой, после чего сокрыла тело потерпевшего в подвале принадлежащего ей гаража, расположенного в Советском районе города Орла.
Все это время потерпевший разыскивался правоохранительными органами, поскольку родственниками было заявлено о его безвестном исчезновении.
Как сообщает сайт регионального следственного комитета, подозреваемая созналась в содеянном и дала признательные показания по делу.
В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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