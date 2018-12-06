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Жительница города Орла подозревается в убийстве зятя

По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая, находясь в квартире дочери, в ходе конфликта с зятем задушила его бельевой веревкой, после чего сокрыла тело потерпевшего в подвале принадлежащего ей гаража, расположенного в Советском районе города Орла.

Все это время потерпевший разыскивался правоохранительными органами, поскольку родственниками было заявлено о его безвестном исчезновении.

Как сообщает сайт регионального следственного комитета, подозреваемая созналась в содеянном и дала признательные показания по делу.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.