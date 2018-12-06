Новости версия для печати Цифровизация и общество Общественные отношения в эпоху цифровизации, и как она влияет на взаимоотношения между людьми? В Орле этой теме посвятили сегодня большой научный форум, на который собрались представители экономической, социологической, исторической, юридической и политологической наук из 10 регионов нашей страны.



В ходе пленарного заседания говорили о том, что в настоящее время цифровые технологии формируют новую среду для развития экономики и жизни, которая дает возможность стране быть более развитой и открытой. Однако при переходе на цифровой способ связи, живое общение заменяется виртуальным. А потому все большее количество руководителей вузов принимают решение в учебных планах студентов увеличить количество гуманитарных дисциплин.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «На сегодняшний день есть и отличники, и хорошие группы, но когда касается вопросов общественных отношений в современном обществе, они не знают элементарных вещей. Поэтому мы понимаем, что необходимо добавлять и культуру религии, и политологию - чтобы люди выходили профессионалами не только с одной своей узкой специальности, но чтобы они были широко развитыми, эрудированными. Мы должны это сделать прежде всего».





Юлия Опанасюк

6 декабря 2018 года







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