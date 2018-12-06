Новости версия для печати В Орле состоялось заседание регионального штаба по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в регионе Не озвучивать проблемы, а искать пути их решения - это главная установка на реализацию национальных проектов. О необходимости взаимодействия всех ветвей и уровней власти, о контроле не «за год», а еженедельном - говорили сегодня в администрации Орловской области.



В завершающую стадию входит процесс формирования региональных составляющих в национальных проектах. Пора предоставлять данные в федеральный центр. К слову, на прошедшем заседании Госсовета были утверждены 22 критерия оценки эффективности исполнения нацпроектов на местах.



У нас всего 12 национальных проектов. Они охватывают все сферы жизни - от здравоохранения и экологии до демографии и безопасных дорог. Реализация всех проектов будет вестись на основе «проектного управления». Это значит, будут определены целевые показатели, четкие сроки и ответственных. И реализация нацпроектов - это ключевой показатель для федерального Центра деятельности органов региональной власти. А это значит, что будут требовать - не озвучивать проблемы, а искать пути решения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На каждую проблему необходимо находить возможные варианты. Я думаю, при необходимости, абсолютно точно, с учетом тех рекомендаций, которые сегодня федеральный центр готовит, нам необходимо будет менять и нормативно-правовую базу. Необходимо заранее, не в последний момент, обсуждать её с депутатами, оценивать все возможные риски и акты, которые придется корректировать. Но итоговая задача должна быть решена».





Татьяна Напольских

6 декабря 2018 года







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