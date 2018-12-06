Сегодня в поселке Дубовая Роща произошел пожар в жилом трехэтажном доме

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четверг
6.12.2018
19:57:18
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Сегодня в поселке Дубовая Роща произошел пожар в жилом трехэтажном домеПогибла пожилая женщина.
Пожар начался в квартире на первом этаже, где проживала многодетная мать с четырьмя детьми. Один из малышей серьезно пострадал и медиками скорой помощи был доставлен в реанимацию. Распространяясь по балконам, огонь достиг второго этажа. Выше пожар не дошел, но именно жительница третьего этажа стала жертвой ЧП. 81-летняя женщина решила выйти через подъезд и, по всей видимости, задохнулась едким дымом. Всего пожарными было спасено семеро жильцов злополучной трехэтажки, четверо из них - дети. Для выяснения причин ЧП на место прибыли эксперты, полицейские и следователи СКР.
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