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В Орле продемонстрировали современные методы анестезиологии

Представители педиатрического университета Санкт-Петербурга посетили НКМЦ имени
Зинаиды Круглой. И эта клиника была выбрана не случайно, ведь детский наркоз, впрочем, как и взрослый, до конца еще не изучен. Заглянуть в операционную удалось и нашей съемочной группе.

«Анестезиология еще слишком молода», - с юмором о своём направлении медицины говорят специалисты. Этой науке нет и 200 лет. Она постоянно развиваете – появляются новые анестетики, аппараты. И как раз поделиться знаниями с орловскими специалистами приехали коллеги из Санкт-Петербурга.

Проректор университета Юрий Александрович и заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии Дмитрий Заболотский провели цикл лекций по анестезиологии и реаниматологии детского возраста, а также прямо в операционной показали несколько новых методик регионального обезболивания. В данном контексте «региональный» - понятие не географическое, а медицинское. Хотя и территориальное значение имеет место быть. На Орловщине подобные методики до этого не использовались и за один день были опробованы сразу в нескольких операциях.
Дмитрий Заболотский, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета: «Мы привезли с собой новейшие технологии, такие как использование ультразвуковой навигации. Для выполнения катетеризации магистральных и периферических сосудов и выполнения вариантов региональных блокад. К сожалению, методика региональных анестезий у детей идёт достаточно тяжело, но мы уже в течение 20 лет продвигаем ее, и это является золотым стандартом как европейских, так и американских клиник». 
В Орёл гости из северной столицы приехали по приглашению регионального департамента здравоохранения. Основная работа была направлена на снижение в будущем показателей младенческой смертности. И хотя Орловщина не относится к числу проблемных регионов, есть свои задачи перед каждой областью.
Людмила Крылова, и.о. главного врача НКМЦ им. Круглой: «Повышается уровень оказания медицинской помощи. Мы растем, мы стремимся впитать новые веяния как науки, так и практики».
В орловском НКМЦ постоянно ищут возможности совершенствования. И, отметим, что подобная практика в этом году уже была. С орловскими коллегами работали представители национального медицинского исследовательского центра имени академика Кулакова.




Вадим Багринцев
6 декабря 2018 года

 


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