Новости версия для печати Андрей Клычков посетил Глазуновский район Накануне, 5 декабря, Андрей Клычков принял участие в открытии кинозала в молодежном центре «Юность», побывал на Глазуновском хлебокомбинате и в ООО «Глазуновские сады». Кроме того, Андрей Клычков посетил социальные объекты района.



В Глазуновском районе зажгли большой экран. После долгого забвения распахнул свои двери обновленный кинозал. Теперь жители могут смотреть все новинки кинопроката в формате 2D на широком экране в комфортных условиях. С этого торжественного события началась рабочая поездка главы региона.



На открытие старого, а по сути совершенно нового кинозала пришли и стар и млад, всем хотелось оказаться в числе первых зрителей и лично принять участие в этом эпохальном событии. В первый же день в новом кинозале были запланированы четыре сеанса. Покупку билетов зрители откладывать не стали.

Татьяна Зиморова, кассир кинотеатра: «Сейчас репертуар у нас на неделю, на следующую неделю будет обновление. Надеемся, что нам еще новинок дадут, чтобы народ ходил». История этого кинозала в молодежном центре «Юность» ведет свой отсчет еще с советских времен. Последние 25 лет он фактически был в запустении, и только участие в федеральной программе помогло вернуть его к жизни. На средства гранта от Фонда кино, а это 5 млн рублей, был сделан капитальный ремонт, установлено современное оборудование. В честь открытия кинозала по традиции была разбита символическая тарелка. Сделать это доверили главе региона.



В рамках рабочего визита в район Андрей Клычков посетил и детский сад № 1. Здесь тоже есть чем гордиться. На федеральные средства тут смогли провести модернизацию одной группы по программе «Доступная среда» - расширили дверной проем, заменили полы, сделали санузел и оснастили логопедический кабинет.

Наталья Лучкина, заведующая детским садом №1: «Это и логопедические бизиборды различной степени, и песочный планшет, и портативный компьютер с обучающими программами, много дидактического материала». Глава региона не только оценил результаты проведенной работы, но и выяснил насущные проблемы. Детскому саду уже давно требуется капремонт крыши и канализации.

Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «Мы латаем крышу, кое-где шифер поменяли, канализацию тоже то тут, то там меняем. Лучше сделать один раз и забыть. В этом году мы построили современный коллектор, он загружен на 30%». В следующем году проблема найдет решение.



В этот же день губернатор побывал и на Глазуновском хлебокомбинате. Последние несколько лет предприятие уверенно идет по пути модернизации. Расширяется ассортимент, повышается качество продукции. Директор хлебокомбината Любовь Калинина с гордостью рассказала о новых возможностях одного из ключевых предприятий Глазуновской потребкооперации. Качество продукции гости смогли тут же оценить.



А вот яблоки из сада интенсивного типа попробовать удастся только через два года. Но масштабы можно оценить уже сейчас. На четырех гектарах ООО «Глазуновские сады» высажено 16,5 тысяч молоденьких яблонь перспективного сорта. Как сообщил генеральный директор предприятия Игорь Анцифиров, орловцы смогут покупать эти яблоки в магазинах.



В следующем году начнутся работы по закладке еще одного аналогичного сада. Специально для него уже выращивают саженцы в Краснодарском крае.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для Орловщины это задача одна из первоочередных, помимо всех тех направлений, которые в рамках сельского хозяйства реализуются. Первые четыре гектара посажены, два года еще - на доведение до кондиции, на укоренение всего сада, и тогда можно будет получить первый урожай. На Орловщине яблоко всегда было брендом, символом края, поэтому, надеюсь, что это первые шаги по восстановлению». Этот год для Глазуновского района стал действительно знаковым. В центральном парке появилась современная детская площадка, открыт кинозал, большая работа была проведена по дорожной инфраструктуре. Есть и задел на будущее. При поддержке региональной власти уже начаты работы по строительству спортивного комплекса с кортом и футбольным полем.









Оксана Гранн

6 декабря 2018 года







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