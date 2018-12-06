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Дверь в свой мир приоткрыли особенные дети

Орловский спектакль «Открытая дверь» растопил сердца судей конкурса «Доброволец России», он вошел в тройку лидеров. В нем сценаристами выступили дети, они рассказали, как живут особенные люди в мире полном стереотипов. На сцене волонтеры и воспитанники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями доказали - границы стирает общение.

Дверь в свой мир приоткрыли особенные дети. Они на всю страну рассказали не выдуманную историю о тех, чьи возможности ограниченны. Помогали ребятам сверстники, волонтеры. Они стали проводниками в жизнь театра и авторами сценария инклюзивного спектакля «Открытая дверь».
Диана Бондирякова, волонтер: «Сценарий написать было не просто. Он, в первую очередь, о дружбе, о том, как порой ущемляют особенных детей. Мы хотим показать, что они такие люди как и мы - очень добрые, очень открытые».
Ирина Кузьмина, волонтер: «История, которая лежит в основе спектакля, это история общения особенного ребенка и обычного».
Игорь Пономарев, волонтер: «Мы все равны, мы все - люди, и мы все должны доуг друга любить и уважать».
Сама идея спектакля - общение на сцене особенных детей с обыкновенными подростками покорила судей в конкурсе «Доброволец России». В номинации «Вдохновленные искусством» эта работа признана одной из лучших.
Елена Никитина, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «На данный конкурс было подано порядка 60 тысяч заявок, но первый этап прошли только 17,5 тысяч проектов. Из этого количества наш проект вошел в десятку, и затем уже мы вошли в тройку лидеров и по результатам голосования, и по результатам рассмотрения комиссией».
По словам педагога, с каждым показом желающих выйти на сцену становится все больше. Актеров уже не 20, а 35, и 18 ребят с ограниченными возможностями, они –то как раз и доказывают обратное - с безграничными, если рядом друг.
Елена Воробьева, педагог дополнительного образования реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «Мы просто делали свое дело: мы занимались с детьми, получали от этого удовольствие, и я думаю, наша победа это такой подарок нашим особенным детям, волонтерам, которые отдавали все свои силы и время. Творчество творит чудеса. И когда мы занимаемся одним общим делом, то не чувствуешь никаких преград в общении».
Спектакль «Открытая дверь» первая и самая крупная инклюзивная постановка, он идет чуть больше часа, смотрится на одном дыхании. После просмотра понимаешь: общения с особенными людьми не нужно бояться.




Анна Вайсергисер
6 декабря 2018 года

 


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