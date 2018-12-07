В Орловской области с начала года с реализации снято полтонны мяса и мясных продуктов

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пятница
7.12.2018
15:14:03
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В Орловской области с начала года с реализации снято полтонны мяса и мясных продуктовОб этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За это предприниматели поплатились рублем. Составлено 245 административных протоколов.
Сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Всего санитарные врачи проверили 361 объект торговли, взяли 650 проб мяса и мясной продукции. Из них только 1% проб не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям. Чаще всего продукция продавалась без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. Деятельность четырех предприятий общественного питания, осуществляющих оборот мясной продукции, приостановлена.
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