Новости версия для печати На прямой линии с МЧС Сегодня региональный главк МЧС проводит прямую линию по вопросам противодействия коррупции.



В преддверии Международного дня противодействия коррупции, который ежегодно отмечается 9 декабря, граждане могут задать интересующие вопросы специалисту МЧС России.



Прямая линия будет работать сегодня с 14 до 16 часов.



Телефон – 8 (4862) 44-98-11.



Ответы на поступившие вопросы опубликуют на официальном сайте МЧС России по Орловской области.





Надежда Невматулина

7 декабря 2018 года







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