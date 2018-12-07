Новости версия для печати Орёл присоединился к Всероссийскому юридическому диктанту Принять участие может любой желающий старше 14 лет.



Начало сегодня в полдень. Участников ждут в нескольких корпусах госуниверситета: в главном – на ул. Комсомольская, и в двух – на Наугорском шоссе.



Состоит диктант из 30 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции страны и отдельных отраслей права. На прохождение дается один час. Можно написать диктант и онлайн, на сайте проекта.





Надежда Невматулина

7 декабря 2018 года







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