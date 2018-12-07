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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 32 ДТП

6 декабря в 16:30 водитель автомобиля «Опель Астра Караван», двигаясь по автодороге Орел – Ефремов, на 32 километре не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадала пассажир «Опеля», каретой скорой помощи доставлена в приемное отделение областной больницы. Не госпитализирована.

6 декабря в 16:55 водитель автомобиля «Киа Соул» двигался по ул. Игнатова, на регулируемом перекрестке ул. Игнатова - ул. Октябрьская допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Октябрьской по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен.

6 декабря в поселке Нарышкино в 17:25 неустановленный водитель управлял предположительно автомашиной «ВАЗ-2115» серебристого цвета, двигался по ул. Микрорайон Восточный со стороны объездной автодороги в направлении ул. Гуськова, и в районе дома № 19А допустил наезд на пешехода – подростка 2003 г.р., которая шла по краю проезжей части дороги навстречу движущемуся транспорту в темное время суток без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в НКМЦ им. З.И. Круглой. Водитель с места ДТП скрылся.

6 декабря в Орле в 19:50 водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» двигался по ул. Московской и в районе д. 175 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен.

6 декабря в 20:10 водитель автомобиля «ГАЗ-2705» двигался по ул. 60 лет Октября и при осуществлении разворота на регулируемом перекрестке ул.60 лет Октября - ул. М.Горького, в районе д. 14 по ул. 60 Лет Октября, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП пассажир «Лады» получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

