Новости версия для печати В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара пожилой женщины и малолетнего ребенка Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).



В четверг, 6 декабря в деревне Дубовая Роща Орловского района в многоквартирном трехэтажном жилом доме произошел пожар . В результате пожара погибла 81-летняя пожилая женщина и 5-летний ребенок. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального Следственного комитета.





Орловское Информбюро

7 декабря 2018 года







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