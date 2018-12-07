Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- По следам пожара - уголовное дело. Следователи регионального СКР разбираются в причинах трагедии, которая унесла жизни пожилой женщины и ребенка.



- Зима продолжает проверять оперативность коммунальных служб. Пока в этом противостоянии непогода лидирует.



- В «меню» - родительское собрание. В орловских школах проходят встречи, где обсуждают платное питание.



- Поэзия орловского пейзажа. Новые работы художников можно увидеть на предновогодней выставке.





Вести-Орёл

7 декабря 2018 года







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