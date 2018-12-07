Новости версия для печати В Орле родители готовы оплачивать школьное питание Родители не против оплачивать питание своих детей, если оно будет качественным.



Так, поступили предложения исключить из меню рыбные тефтели, каши, кисель. Но стоит разнообразить его овощами, куриными и говяжьими котлетами.



Эту тему накануне обсудили и на родительском собрании в лицее № 22.

Ирина Сушкова, директор лицея № 22 г. Орёл: "На сегодняшний день новое меню с учетом предложений родителей находится на утверждение в управлении Роспотреднадзора по Орловской области, из расчета 40 рублей для всех обучающихся и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня. Безусловно должны быть определены категории детей которые будут питаться за счет средств бюджета, то есть бесплатно".





Анна Вайсергисер

7 декабря 2018 года







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