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Самая обсуждаемая тема в Орле - уборка снега

После затяжной теплой осени зима в полной мере вступила в свои права, щедро одаривая жителей региона снегом. И это стало испытанием для коммунальных служб. А за дворы в ответе - управляющие компании. Как справляются предприятия и дворники после второго снегопада?

Пока внимание уделяется главным дорогам Орла, дворовые территории постепенно покрываются снежным покровом, тем временем в администрации города утверждают: уборка снега проблема номер один.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По согласованию с департаментом строительства за счет средств дорожного фонда объявлен конкурс на приобретение шести единиц КДМ на общую сумму почти 40 млн рублей. Я думаю, это улучшит ситуацию на «Спецавтобазе». В дальнейшем мы планируем продолжить работу по приобретению техники и укреплению материально-технической базы «Спецавтобазы».
По информации о ходе работ, в Орле с 6 на 7 декабря вывезено около 1000 кубических метров снега, 12 единиц техники работали круглосуточно, на дороги высыпали более 250 тонн смеси. А что касается дворовых территорий?
Дмитрий Рыжов,  заместитель директора по эксплуатации МУП "Спецавтобаза": "К нам поступает много жалоб от жителей города по межквартальным, междворовым территориям. Мы поясняем, что эти работы у нас в контракте не заложены. Этим занимаются управляющие компании, это их вопросы. Мы занимаемся дорогами города".
Если управляющие компании не справляются, от кого жителям ждать помощи? Ведь плату за коммунальные услуги еще никто не отменял.




Всеволод Трифонов
7 декабря 2018 года

 


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