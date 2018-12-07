Самая обсуждаемая тема в Орле - уборка снега

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Самая обсуждаемая тема в Орле - уборка снегаПосле затяжной теплой осени зима в полной мере вступила в свои права, щедро одаривая жителей региона снегом. И это стало испытанием для коммунальных служб. А за дворы в ответе - управляющие компании. Как справляются предприятия и дворники после второго снегопада?
Пока внимание уделяется главным дорогам Орла, дворовые территории постепенно покрываются снежным покровом, тем временем в администрации города утверждают: уборка снега проблема номер один.
По информации о ходе работ, в Орле с 6 на 7 декабря вывезено около 1000 кубических метров снега, 12 единиц техники работали круглосуточно, на дороги высыпали более 250 тонн смеси. А что касается дворовых территорий?
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По согласованию с департаментом строительства за счет средств дорожного фонда объявлен конкурс на приобретение шести единиц КДМ на общую сумму почти 40 млн рублей. Я думаю, это улучшит ситуацию на «Спецавтобазе». В дальнейшем мы планируем продолжить работу по приобретению техники и укреплению материально-технической базы «Спецавтобазы».
Если управляющие компании не справляются, от кого жителям ждать помощи? Ведь плату за коммунальные услуги еще никто не отменял.
Дмитрий Рыжов, заместитель директора по эксплуатации МУП "Спецавтобаза": "К нам поступает много жалоб от жителей города по межквартальным, междворовым территориям. Мы поясняем, что эти работы у нас в контракте не заложены. Этим занимаются управляющие компании, это их вопросы. Мы занимаемся дорогами города".