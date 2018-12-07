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Сегодня в Орле на Кромском шоссе под колеса внедорожника попал пешеход

Сыграло ли свою роль в ДТП состояние дорог, будут решать инспекторы.

Характерного для резкой остановки скрипа тормозов никто из очевидцев ДТП не услышал. Дорога была покрыта снежной кашей. Даже при заблокированных колесах внедорожник продолжал двигаться по инерции. В ходе дознания на месте ДТП у инспекторов сложилась такая картина происшествия.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси» следовал по Кромскому шоссе, в районе дома № 23А допустил наезд на пешехода-девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована».
Водитель иномарки сообщил, что внедорожник ехал практически с черепашьей скоростью, а предотвратить наезд помешала неосторожность самой потерпевшей. Еще водитель сообщил, что, скорее всего, капюшон на голове девушки помешал ей увидеть автомобиль.

В ГИБДД напомнили: оценить обстановку перед выходом на дорогу - обязанность каждого пешехода.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Пешеход, ступая на проезжую часть, обязан убедиться в безопасности своего перехода».
Впрочем, при установленных инспекторами обстоятельствах ДТП отвечать за последствия аварии, вероятнее всего, придется автомобилисту. Так уж сложилось, что с водителей закон спрашивает строже, чем с пешеходов.




Иван Суверин
7 декабря 2018 года

 


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