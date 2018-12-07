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Государственные услуги в сфере миграции в системе МВД - под особенным контролем

За 11 месяцев 2018 года для жителей и гостей Орловщины их представлено более 200 тысяч.

Проверка оказания госуслуг в сфере миграции в районах - в приоритете, потому как там выявляют случаи фиктивных регистраций.
Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Как правило «фиктивка» - это глубокие далекие деревни, где пожилые люди, не зная требования законодательства, из добрых побуждений, из гуманных побуждений регистрируют у себя таких иностранных граждан без намерения проживать».
Для получения российского и пятилетнего заграничного паспорта, оформления регистрации и первичной постановки на миграционный учет иностранных граждан необходимо обратиться в МФЦ или же подать документы через Единый портал, который позволяет сэкономить не только время заявителей, но и деньги за оплату государственной пошлины.

А для повышения доступности получения государственных услуг в сфере миграции во всех подразделениях есть предварительная запись, которая осуществляется как на портале, так и в телефонном режиме. Контактный телефон указан на официальном сайте управления.


Юлия Опанасюк
7 декабря 2018 года

 


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