Новости версия для печати В Орле обсудили вопросы цифровой экономики Орел становится центром притяжения международной экономической мысли уже в четвертый раз. В рамках Среднерусского научного форума «Общественные отношения в эпоху цифровизации: проблемы, вызовы и пути решения» в Банковском колледже состоялась научно-практическая конференция. Научные деятели более чем из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья стали ее участниками.



Для не посвященного человека «Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов» звучат скучно и непонятно. Однако именно их результаты закладываются в основу ключевых направлений региональной финансово-экономической политики. Здесь же лежит и поиск решений, направленных на устойчивое развитие отечественной экономики.

Олег Казаков, заведующий кафедрой информационных технологий БГИТУ: «Для нас прежде все как для научного сообщества, интересны вопросы цифровой трансформации всех отраслей экономики, мы пропагандируем, исследуем и рассматриваем те практические результаты, которые можно получить в результате использования сквозных технологий, которые задекларированы в программе цифровой экономики. Это, прежде всего, машинообучение, нейросетевые технологии, искусственный интеллект». Цифровые технологии сегодня играют ключевую роль практически во всех отраслях экономического пространства. Их присутствие постоянно растет и в реальном секторе экономики.

Светлана Чеглакова, заведующая кафедрой экономической безопасности, анализа и учета РГТУ: «Это прежде всего качественно сформированные информационные базы, в том числе бухгалтерская отчетность, качественно подобранный аналитический инструментарий, который формирует в себе системы экономических показателей. И мы хотели обсудить эти проблемы непосредственно с банковским сектором экономики, который является одним из основных кредиторов хозяйствующих субъектов». Обмен мнениями, опытом, разработками между научным сообществом и практиками - одна из главных задач конференции. И это не только конкретные рекомендации, это еще и большая образовательная площадка для будущих специалистов.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Это сверка часов, прежде всего, чтобы понять, на каком этапе мы находимся, и к чему ведут цифровая экономика, ее внедрение для страны и для конкретного человека. Второе: для нас важно более предметно, как учебного заведения, новые введения в учебные планы, которые мы сделаем для наших студентов и которые сверились с учеными страны и мировыми учеными». В Среднерусском институте управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации хорошо понимают, что их выпускникам предстоит решать задачи цифровизации экономики и общества в очень не простых социально-экономических условиях. Такие конференции помогают скорректировать не только ориентиры, но и получить нужные инструменты к достижению максимальных результатов.









Оксана Гранн

7 декабря 2018 года







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