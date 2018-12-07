Новости версия для печати Избирательная система России отмечает 25-летие Избирательная система в нашей стране зарождалась в период эпохальных перемен. Тогда, в 1993 году, жители страны голосовали за Конституцию и выбирали членов Федерального Собрания. С того момента минуло уже 25 лет. И сегодня в Орле вспоминали вехи становления и рассуждали о будущем гражданского волеизъявления.



Первый состав Центральной избирательной комиссии был создан в 1993 году в преддверии всенародного голосования по проекту Конституции РФ и выборам в Федеральное собрание. И многие считают, что именно с этого начинается история современных выборов в стране.



Сегодня в Орле, в круглом зале областной администрации состоялось торжественное собрание. Приглашённым зачитали поздравительную телеграмму председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Панфиловой. Своё видеообращение записал губерантор Орловской области Андрей Клычков. Также перед собравшимися выступил главный федеральный инспектор по Орловской области.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Институт выборов в современной России стал ключевым в организации публичной власти, обеспечивая участие граждан в управлении государством напрямую связан с реализацией гражданами нашей страны своего конституционного права избирать и быть избранным». В Орловской области более семи тысяч человек представляют избирательную систему сегодня. За всё время работы проведено более 1700 кампаний, выбрано более 8000 депутатов и должностных лиц. Особенным и напряженным выдался этот, 2018 год, когда на Орловщине жители голосовали за Президента страны и губернатора области.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Избирательная система Российской Федерации с каждым новым электоральным циклом приобретает новые качества. И безусловно это не только адекватный ответ на повышение запросов общества к организации выборов, но и серьезные политические шаги». На торжественное мероприятие по случаю 25-летия пригласили и ветеранов избирательной системы, членов комиссий разного уровня. И многим из них вручили заслуженные награды.









Вадим Багринцев

7 декабря 2018 года







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