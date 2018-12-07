Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
7.12.2018
21:22:09
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле проходит фестиваль «Месяц в деревне»

Мероприятия, посвященные юбилею 200-летнему Ивана Сергеевича Тургенева, продолжаются. В Орле всех поклонников Мельпомены пригласили на спектакли, которые привезли москвичи. Фестиваль, который получил название «Месяц в деревне», проводится при поддержке Министерства культуры России, и по задумке организаторов станет ежегодным и будет расширяться. Что увидели первые зрители на орловских подмостках?

Орел принимает первый театральный фестиваль «Месяц в деревне». В программе три постановки московских театров и одна орловского театра «Свободное пространство». Завершится фестиваль 17 декабря международным конкурсом чтецов.

Первыми приветствовали гостей и участников молодого фестиваля губернатор Орловской области Андрей Клычков и один из организаторов фестиваля - продюсер мюзикла «Маяковский» Дмитрий Калантаров.

Дмитрий Калантаров зачитал приветственную телеграмму от министра культуры России Владимира Мединского и дал старт фестивалю. Его открыл театр «Модерн» образовательным спектаклем «Юная Любовь». Режиссер спектакля Светлана Горшкова взяла за основу бессменную пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта» с очень современной отсылкой к сегодняшним проблемам общества.
Светлана Горшкова, режиссёр-постановщик спектакля «Юная любовь»: «У Шекспира семьи между собой конфликтуют, из-за этого дети погибают, мы наблюдаем, как страны конфликтуют, и из-за этого семьи не могут соединиться, разорваны семейные узы, потому что все мы разбросаны по миру, вот так и живем, и поэтому напоминаем лишний раз, что так делать нельзя».
Вся сюжетная линия разворачивается в исполнении разных мировых театральных школ - греческого театра, театра кабуки, Станиславского, Брехта, театра «Глобус», поэтому этот жанр звучит как спектакль-урок, спектакль-предупреждение.

Спектакль о молодых и для молодых. Ромео и Джульетту играют совсем юные актеры. В финале все артисты даже читают рэп и становятся максимально близки своей аудитории. Артистов долго не отпускали со сцены. Первому спектаклю фестиваля торжественно вручили диплом участника и куклу Джульетту, с пожеланиями, чтобы она стала ангелом-хранителем постановки. Фестиваль продолжается, 8 декабря зрители смогут посмотреть мюзикл «Маяковский» (16+).




Эва Стасюлевич
7 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта