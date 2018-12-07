Новости версия для печати В Орле проходит фестиваль «Месяц в деревне» Мероприятия, посвященные юбилею 200-летнему Ивана Сергеевича Тургенева, продолжаются. В Орле всех поклонников Мельпомены пригласили на спектакли, которые привезли москвичи. Фестиваль, который получил название «Месяц в деревне», проводится при поддержке Министерства культуры России, и по задумке организаторов станет ежегодным и будет расширяться. Что увидели первые зрители на орловских подмостках?



Орел принимает первый театральный фестиваль «Месяц в деревне». В программе три постановки московских театров и одна орловского театра «Свободное пространство». Завершится фестиваль 17 декабря международным конкурсом чтецов.



Первыми приветствовали гостей и участников молодого фестиваля губернатор Орловской области Андрей Клычков и один из организаторов фестиваля - продюсер мюзикла «Маяковский» Дмитрий Калантаров.



Дмитрий Калантаров зачитал приветственную телеграмму от министра культуры России Владимира Мединского и дал старт фестивалю. Его открыл театр «Модерн» образовательным спектаклем «Юная Любовь». Режиссер спектакля Светлана Горшкова взяла за основу бессменную пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта» с очень современной отсылкой к сегодняшним проблемам общества.

Светлана Горшкова, режиссёр-постановщик спектакля «Юная любовь»: «У Шекспира семьи между собой конфликтуют, из-за этого дети погибают, мы наблюдаем, как страны конфликтуют, и из-за этого семьи не могут соединиться, разорваны семейные узы, потому что все мы разбросаны по миру, вот так и живем, и поэтому напоминаем лишний раз, что так делать нельзя». Вся сюжетная линия разворачивается в исполнении разных мировых театральных школ - греческого театра, театра кабуки, Станиславского, Брехта, театра «Глобус», поэтому этот жанр звучит как спектакль-урок, спектакль-предупреждение.



Спектакль о молодых и для молодых. Ромео и Джульетту играют совсем юные актеры. В финале все артисты даже читают рэп и становятся максимально близки своей аудитории. Артистов долго не отпускали со сцены. Первому спектаклю фестиваля торжественно вручили диплом участника и куклу Джульетту, с пожеланиями, чтобы она стала ангелом-хранителем постановки. Фестиваль продолжается, 8 декабря зрители смогут посмотреть мюзикл «Маяковский» (16+).









Эва Стасюлевич

7 декабря 2018 года







На главную страницу





