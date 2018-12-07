Новости версия для печати В Орле прошел творческий вечер, посвященный 80-летию орловского писателя и публициста Валерия Анишкина На встрече присутствовали члены Союза писателей России, друзья и почитатели таланта автора. Сам же виновник торжества поделился своими планами на юбилейный и новый 2019 год. На праздничном мероприятии присутствовала наша съемочная группа.



Свой почтенный возраст Валерий Георгиевич не скрывает. 22 декабря известному орловскому писателю и публицисту исполнится 80. Его день расписан практически по минутам. Совсем недавно закончил писать книгу, которая уже, кстати, получила положительные отзывы от московских критиков.

Валерий Анишкин, писатель, публицист, член Союза российских писателей: «Над последней книгой я работал полтора года. Книга называется «Студент». Это продолжение книги «Моя Шамбала». Первая часть - о послевоенном детстве. Герой книги - мальчик, наделенный некоторыми паранормальными способностями. Я описываю ту обстановку, трудную, интересную. Это Орел, в книге узнаваемые места. Сейчас охотников чтения заметно поубавилось, но я уверен, что это многих заинтересует». То, что эта книга придется по душе, не сомневается и коллега мастера и его друг - писатель Владимир Самарин, который выступил рецензентом «Студента».

Владимир Самарин, писатель, член Союза Российских писателей: «Представьте, этот юноша в какой-то степени провидец, но провидец в лучших чертах, и я, может быть, не поверил бы этому герою, если бы на него не был бы похож сам автор, потому что это удивительный человек, это человек, который обязательно придет на помощь». На встрече все присутствующие могли познакомиться с книжной выставкой «Писатель. Публицист. Филолог», которая посвящена творчеству Валерия Георгиевича. Студенты, присутствующие в зале, не только поздравили, но и подготовили сюрприз - прочли отрывки из произведений юбиляра. Сам же виновник торжества поделился своим секретом успеха.



Валерий Анишкин, писатель, публицист, член Союза российских писателей: «Считаю, что если писатель пишет из окна своей квартиры всю жизнь - это не литература. Писателю нужно походить, потаскаться, набить шишек, в жизни пережить достаточно много». На новый, 2019 год, у Валерия Георгиевича планов много. Но главное - работа над третьей частью книги, которая, по словам автора, удивит читателей.









Юлия Опанасюк

7 декабря 2018 года







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