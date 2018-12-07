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Выходные у орловских коммунальщиков отменяются

Глава администрации Орла сегодня вместе с ответственными лицами объехал адреса, откуда поступило больше всего жалоб на некачественную уборку снега. Навести порядок велено в течение двух дней.

Снегопад, как всегда, пришел неожиданно, хотя готовились к нему всю осень. В итоге мощностей «Спецавтобазы» оказалось недостаточно, чтобы оперативно убрать и вывезти снег. Почему? Этот вопрос глава администрации задает руководству предприятия на одной из центральных улиц города.
Дмитрий Рыжов, заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтобаза»: «Сложилась ситуация не очень благоприятная, у нас не хватает техники для того, чтобы вывезти. Что касается наемной техники, мы написали письма в МУПы, но ответы были неудовлетворительными». 
Решить вопросы с транспортом придется более чем оперативно. За выходные чистыми должны быть не только центральные улицы, но и периферийные, а также все межквартальные проезды.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Большое количество справедливых замечаний по расчистке тротуаров, пешеходной части, бульвара Победы, пешеходных переходов через улично-дорожную сеть, поэтому дворники должны выйти».
Дворовые территории также должны быть очищены от снега, и не в шахматном порядке, а так, чтобы жители могли по ним свободно и безопасно передвигаться. Сроки те же: два дня максимум. И никаких выходных!
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Приказ о закреплении ответственных за улицу - есть. Я в выходные дни проеду по городу и проверю, как принимаются меры в наведении порядка в этом направлении».
В плане объезда руководства города - адреса в каждом районе. Контроль будет вестись на протяжении всех выходных дней. Если не заметет новый снегопад к понедельнику, город расчистят до удовлетворительного состояния.





Оксана Гранн
7 декабря 2018 года

 


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