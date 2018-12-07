Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовал финал Кубка Мира по арбалетному спорту Мероприятие продлится два дня: сегодня проходит квалификация, а завтра – открытые соревнования.



Спортивное событие такого уровня впервые проводится в Орле. В соревнованиях за Кубок Мира по арбалетному спорту принимают участие 32 лучших стрелка мира – из России, Хорватии, Венгрии, Чехии, Индии. Формат борьбы – новый – это дуэльная стрельба. Четыре пары сражаются на выбывание.

Валерий Ашихмин, председатель Федерации стрельбы из арбалета России: «Десятка» - площадь 2,5 сантиметра, но если стрела касается габарита мишени, то это «девять». То есть, на толщину стрелы, а она порядка сантиметра, сокращается «десятка». По сути, нужно попасть в полтора сантиметра с восемнадцати метров». Кто победит, выяснится завтра – на открытом этапе чемпионата. Однако, основная ставка российской команды на Артёма Попова.

Артём Попов, чемпион мира по стрельбе из арбалета: «Все началось с 2011 года, семь лет назад. Мне было 13-14 лет. Я стрелял из винтовки, потом мне предложили стрелять из арбалета. У меня получилось, и я решил остаться в этом виде спорта». Поддержать спортсменов приедут лучница Мария Виноградова, велогонщик Денис Меньшов. Аделина Сотникова уже в пути.

Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «8 декабря я приеду в город Орел, чтобы поддержать наших спортсменов на финале Кубка Мира по стрельбе из арбалета. Я никогда не видела соревнования по стрельбе из арбалета и тем более никогда не пробовала, уже сейчас нахожусь в предвкушении». Арбалетная суббота будет насыщенной и интересной не только для профессиональных спортсменов, на мероприятие приглашаются все желающие.

Василий Кашинцев, организатор: «Помимо соревнований, всех жителей ждут мастер-классы по стрельбе - и из детского арбалета, и из взрослого, причем с участием звезд спорта. Во время мастер-классов по стрельбе среди зрителей будут разыгрываться множество призов от федерации. В рамках открытия и закрытия состоится уникальное световое шоу, будет автограф-сессия с нашими звездами». Всё это будет проходить в конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Вход на финал Кубка Мира по арбалетному спорту – свободный. Самое время испытать себя на меткость и силу руки!











Ирина Костина

7 декабря 2018 года







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