Новости версия для печати Новобранцы Преображенского полка из Орловской области приняли присягу в Москве Торжественное мероприятие прошло 7 декабря в московском Музее Победы.



Как сообщает информационный портал Орловской области, около 150 новобранцев 154-го отдельного комендантского полка по традиции принесли клятву верности Отечеству в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации.



В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.



Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.



В этом году кроме орловцев в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Пскова, Твери Москвы и Московской области.





Орловское Информбюро

8 декабря 2018 года







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