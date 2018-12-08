Новости версия для печати Водитель, держи ПТС в порядке! В нашу редакцию обратился орловский автомобилист, который до недавнего времени и не подозревал, что он нарушитель. И дело не в правилах дорожного движения, а в так называемой «регистрационной дисциплине».



О малоизвестной административной норме узнал Иван Суверин.



Когда автомобиль Александра Карлова остановил полицейский патруль, водитель, не зная за собой никаких нарушений, смело предъявил документы. И тут выяснилось, что с ними не все в порядке.

Александр Карлов, автомобилист: «Сменил место жительства, соответственно сменилось место прописки. Я не знал, что эти данные нужно предоставлять в ГИБДД, и не узнал бы, если бы меня не остановил сотрудник ДПС и не проверил бы все документы. Я предоставил паспорт, попросили предоставить паспорт технического средства и там выявились разногласия, то есть адреса не совпали - место жительства и регистрация в ПТС». Поскольку ПТС и не входит в перечень документов, обязательных для предъявления патрулям ДПС, многие водители вспоминают о паспорте техсредства лишь когда подходит миг купли-продажи машины. Однако если ПТС содержит ошибочные, либо устаревшие данные в ГИБДД, это трактуется как нарушение статьи КоАП 19.22 - нарушение правил регистрации транспортного средства.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Если гражданин меняет место жительства либо регистрации, в течение десяти суток он обязан предоставить в органы ГИБДД соответствующую информацию, чтобы внести изменения в документы о регистрации транспортного средства». Водитель на полицейских не в обиде, вот только о таком требовании узнал впервые.

Александр Карлов, автомобилист: «Чтобы внести изменения в ПТС, надо ехать в ГИБДД. Если были бы электронные ПТС, это было бы проще». Полицейские говорят: содержать регистрационные документы, прежде всего, в интересах водителя.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Зачастую возникают проблемы непосредственно у водителей, то есть приходят штрафы от Госавтоинспекции по адресу прежнего проживания, водитель о них не знает, данные передаются судебным приставам. Судебные приставы вправе наложить арест на автомобиль. Также могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией». Именно поэтому, говорят инспекторы, регистрационная дисциплина действует в интересах всех субъектов дорожных правоотношений.





Иван Суверин

8 декабря 2018 года







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