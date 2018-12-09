Новости версия для печати Сегодня – День героев Отечества В Орле 10 декабря у стелы на бульваре Победы пройдет торжественный митинг.



Участие в митинге и в церемонии возложения цветов примут почётные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзных организаций, представители общественных патриотических молодежных объединений, жители и гости города.



И в связи с проведением памятных мероприятий 10 декабря в Орле с 12:45 до 13:30 будет ограничено движение по ул. Салтыкова-Щедрина .



С 6:00 до 14:00 будет запрещена парковка автомобилей от дома №1 до дома №2 по бульвару Победы .





Надежда Невматулина

9 декабря 2018 года







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