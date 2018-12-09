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воскресенье
9.12.2018
19:22:38
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Для «Орловских родников» зажжётся «Свет Рождественской звезды»Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» ежегодно помогает многодетным семьям, детям-инвалидам, а также нуждающимся в лечении и реабилитации. На протяжении многих лет все собранные средства были направлены в детские сады компенсирующего вида, реабилитационные центры и в другие учреждения.
«Орловские родники» - единственная в областном центре организация, которая помогает адаптироваться и взрослым с ограниченными возможностями, и детям-инвалидам.
Для них 15 января в городском центре культуры проведут большой ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». В зале будут установлены урны для пожертвований. Но помочь можно уже сейчас. Денежные средства может перечислить любой желающий. Реквизиты – на сайте мэрии Орла.
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