Новости версия для печати Для «Орловских родников» зажжётся «Свет Рождественской звезды» Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» ежегодно помогает многодетным семьям, детям-инвалидам, а также нуждающимся в лечении и реабилитации. На протяжении многих лет все собранные средства были направлены в детские сады компенсирующего вида, реабилитационные центры и в другие учреждения.



«Орловские родники» - единственная в областном центре организация, которая помогает адаптироваться и взрослым с ограниченными возможностями, и детям-инвалидам.



Для них 15 января в городском центре культуры проведут большой ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». В зале будут установлены урны для пожертвований. Но помочь можно уже сейчас. Денежные средства может перечислить любой желающий. Реквизиты – на сайте мэрии Орла.





Надежда Невматулина

9 декабря 2018 года







На главную страницу





