Новости версия для печати Оплатить налоги ещё не поздно Об этом напоминают в ФНС России по Орловской области. Сделать это можно, в том числе, и через Интернет.



Правда, теперь к сумме имущественного, транспортного или земельного налогов добавляется пеня. И с каждым днём просрочки она растёт.



Погасить задолженность можно любым удобным способом: через отделения банков, с помощью электронных сервисов налоговой службы - «Личный кабинет» и «Заплати налоги», а также на портале Госуслуг.



В ведомстве напоминают, что несвоевременная уплата налоговых платежей может повлечь за собой принудительное взыскание через приставов.





Надежда Невматулина

10 декабря 2018 года







На главную страницу





