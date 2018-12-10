Новости версия для печати Время выбирать подарки Всё, что вы хотели узнать об их качестве, - расскажут специалисты орловского Роспотребнадзора.



В региональном управлении открыта горячая линия. Консультации ведутся ежедневно с 9 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 13:45. В пятницу звонки принимают до 16:45. Обратиться можно как в единый информационный центр, так и в территориальные отделы управления.



ТЕЛЕФОНЫ: Единый информационный центр - 8 (800) 100 59 69.

8 (4862) 42 26 755 - Специалисты отдела санитарного надзора; 8 (4862) 41 52 52 - Специалисты отдела по защите прав потребителей; 8 (4862) 75 02 76 - Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Территориальные отделы (по районам): п. Кромы 8(48643) 2-15-98; г. Ливны 8(48677) 7-13-34; г. Мценск 8(48646) 4-15-39; п. Верховье 8(48676) 2-47-27.





Надежда Невматулина

10 декабря 2018 года







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