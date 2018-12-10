Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил телесные повреждения, один человек погиб.



8 декабря в 14:00 водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 73 километра не справился с управлением и допустил наезд на опору искусственного освещения, с последующим опрокидыванием в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пассажир, который находился на переднем правом сиденье, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.



8 декабря в 14:40 водитель управлял автомобилем «ВАЗ-21013», будучи лишенным права управления. Двигаясь по автодороге Калуга-Орел, в районе 181 километра допустил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в больницу им. Н.А. Семашко, где от полученных ран скончался. По предварительным данным водитель в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.





Орловское Информбюро

10 декабря 2018 года







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