Новости версия для печати «Приключения Капельки в городе Орле» Так называется книга, изданная по инициативе «Орелводоканала». Библиотека им. Бунина приглашает орловцев на презентацию книги.



Презентация книги «Приключения Капельки в городе Орле» состоится 11 декабря в 11:00 в библиотеке им. Бунина .



Книга очень необычная, с интересным текстом, красивыми иллюстрациями, играми, загадками, описаниями опытов, одним словом,- очень познавательная для детей младшего школьного возраста.



Издание подготовлено по инициативе МПХ ВКХ «Орелводоканал» г. Орла, выпущено в издательском доме «ОРЛИК» в 2018 году.



Почему же такая солидная взрослая организация решила издать такую необычную книгу для детей? По мнению генерального директора «Орелводоканала» Василия Иванова, люди привыкли к употреблению воды, к тому, что открывая кран, мы получаем чистую воду, и нам кажется, что запасы воды на Земле неограниченны. Однако во всем мире чистой воды становится все меньше. Заводы и фабрики, машины и люди берут все больше чистой воды, а возвращают загрязненные стоки, которые очень сложно очищать.



Во время презентации книги все участники узнают, почему важно беречь и экономить воду, какими удивительными свойствами она обладает, принять участие в увлекательных опытах с водой, посмотрят учебные мультипликационные фильмы.



Мероприятие рассчитано на детей, но и взрослым будет интересно и полезно еще раз услышать, как правильно экономить воду и как заинтересовать своих детей проблемой сохранности чистой воды.





Орловское Информбюро

10 декабря 2018 года







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