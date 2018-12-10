Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
10.12.2018
20:59:07
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

«Приключения Капельки в городе Орле»

Так называется книга, изданная по инициативе «Орелводоканала». Библиотека им. Бунина приглашает орловцев на презентацию книги.

Презентация книги «Приключения Капельки в городе Орле» состоится 11 декабря в 11:00 в библиотеке им. Бунина.

Книга очень необычная, с интересным текстом, красивыми иллюстрациями, играми, загадками, описаниями опытов, одним словом,- очень познавательная для детей младшего школьного возраста.

Издание подготовлено по инициативе МПХ ВКХ «Орелводоканал» г. Орла, выпущено в издательском доме «ОРЛИК» в 2018 году.

Почему же такая солидная взрослая организация решила издать такую необычную книгу для детей? По мнению генерального директора «Орелводоканала» Василия Иванова, люди привыкли к употреблению воды, к тому, что открывая кран, мы получаем чистую воду, и нам кажется, что запасы воды на Земле неограниченны. Однако во всем мире чистой воды становится все меньше. Заводы и фабрики, машины и люди берут все больше чистой воды, а возвращают загрязненные стоки, которые очень сложно очищать.

Во время презентации книги все участники узнают, почему важно беречь и экономить воду, какими удивительными свойствами она обладает, принять участие в увлекательных опытах с водой, посмотрят учебные мультипликационные фильмы.

Мероприятие рассчитано на детей, но и взрослым будет интересно и полезно еще раз услышать, как правильно экономить воду и как заинтересовать своих детей проблемой сохранности чистой воды.


Орловское Информбюро
10 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта