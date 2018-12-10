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Орловское подразделение «Росгвардии» завершило широкомасштабную оперативно-профилактическую операцию «Оружие»Поводом для тотальной проверки обладателей огнестрельного оружия на Орловщине послужила Керченская трагедия, в результате которой жертвами стрелка-одиночки стали более 20 человек, пострадали - свыше 50.
Особое внимание проверяющие обращали на условия хранения оружия и дисциплину его владельцев.
Ксения Ширина, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области «В результате проведенного оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности привлечено 114 граждан, 37 единиц оружия изъято, 15 лицензий аннулировано, 7 единиц незарегистрированного оружия было сдано гражданами нашего региона на добровольной основе».