Новости версия для печати В Орле состоялась презентация XIV выпуска альманаха «Орёл литературный» Это ежегодное издание областной организации Союза писателей России, в котором печатаются стихи и проза орловских поэтов и прозаиков.



В этот раз выпуск полностью посвящен 200-летнему юбилею Тургенева, в основном он включил в себя литературоведческие работы по творчеству классика. Даже его обложка отличается от традиционной. Иллюстрации принадлежат орловским художникам. А о содержании позаботились и орловские и приглашенные из других городов писатели.

Алексей Кондратенко главный редактор альманаха «Орёл литературный»: «В альманах мы отбирали то, что создано членами организации союза писателей России - именно орловской организацией, это основной костяк, но есть так же гости нашего города, профессиональные писатели, есть произведения молодых литераторов, нашего актива - тех, кто на перспективу пополнит нашу организацию в ближайшие годы». Некоторые из литераторов на презентации альманаха указом губернатора Орловской области были награждены памятными медалями к 200-летнему юбилею Тургенева. В ряду награжденных Леонард Золотарев, Владимир Ермаков, Антонина Сытникова и другие известные на Орловщине писатели и поэты.





Эва Стасюлевич

10 декабря 2018 года







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