Новости версия для печати В Орловской области малоимущим гражданам помогут приобрести цифровые приставки Без них телевизоры со следующего года не смогут передавать изображение, потому как аналоговый сигнал будет отключен.



Кто может рассчитывать на такую меру соцподдрежки нам рассказала руководитель профильного департамента региона Ирина Гаврилина.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Органы социальной защиты призваны помогать гражданам, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. В таких случаях предусмотрено оказание государственной социальной помощи. Общий объем помощи, которую один человек может получить в течение года - не более 6 тысяч рублей». В том числе малообеспеченные семьи могут обратиться в отдел соцзащиты по месту регистрации за оказанием помощи в приобретении цифровой приставки. Напомним, сегодня малоимущими считаются граждане, чей доход равен или ниже прожиточного минимума. В Орловской области он составляет 9684 рубля, для пенсионеров - 8052 рубля. Стоимость же оборудования, по данным Минкомсвязи, - около 800 рублей. Сейчас департамент соцзащиты изучает потребность в телевизионных цифровых приставках для малоимущих жителей региона.





Надежда Невматулина

10 декабря 2018 года







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