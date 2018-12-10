Новости версия для печати Сегодня в Орле вспоминали героев Отечества День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Сегодня в Орле к стеле «Город воинской славы» были возложены цветы. А в преддверии памятной даты орловские поисковики подвели итоги своей работы и отдали дань памяти героям, погибшим за Родину.



В молодежном центре Аграрного университета поисковики выставили последние находки, которые они подняли во время "Вахты Памяти". Общественные организации подвели итоги года и отметили своих лучших представителей. Однако главной темой мероприятия стало увековечивание памяти двух бойцов - Андрея Жукова и Павла Лопатина. Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер»: «Наш земляк Андрей Жуков погиб, в 1995 году в Чеченской республике. Мы передаем его маме и главе Знаменского сельского поселения табличку «Улица Жукова», которая там уже существует и памятный знак, в котором описан подвиг. А также сегодня для нас очень значимый день - мы провожаем в последний путь защитника Орловщины Лопатина Павла Николаевича - бойца, погибшего 24 июля 1943 года. Его останки были найдены нашими поисковиками в Свердловском районе, его имя было установлено медальону». Поисковиками были найдены родственники Павла Лопатина, проживающие в городе Татарске Новосибирской области, там и будут захоронены останки бойца. В Орловской области работа ведется не только на земле, но и на воде. На выставке общественная организация «Наследие» представила приборы для подводного поиска. В частности участники мероприятия могли познакомиться с работой буксированного магнитометра, который помогает определять наличие металлических приборов на дне водоема. Николай Машихин, руководитель общественной организации «Наследие»: «В этом году нам удалось получить два гранта. Один - президентский, другой – областной С помощью этих грантов нам удалось приобрести несколько уникальных приборов, они - не только для нашей Орловской области, но и для всего Черноземья». Для работы не существует сезонности. Зимой - работа в архиве. И благодаря этому спустя 70 с лишним лет они возвращают героев «из последнего боя».









Анастасия Дорохова

10 декабря 2018 года







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