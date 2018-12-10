Новости версия для печати Орловские предприниматели обязуются работать без коррупционной составляющей 9 декабря отмечался Всемирный день борьбы с коррупцией. Только в этом году в России было выявлено полицией 70 тысяч подобных преступлений. Уже который год в нашей стране к этому дню проводится масштабная акция, которая проходит при участии торгово-промышленных палат и объединяет представителей государственной власти, бизнеса, правоохранительных органов и различных экспертов.



Более 180 торгово-промышленных палат по всей Российской федерации стали участниками одного большого интерактивного круглого стола, чтобы еще раз сказать «нет» - коррупции. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «В основе всего - экономика, нам нужно, чтобы она развивалась, и никаких препятствий коррупционных в развитии национальной экономики и производства не должно быть, это пополнение бюджета и благосостояние наших людей, и в этой сфере мы работу проводим большую». Орловская торгово-промышленная палата - постоянный участник акции и уже внесла свой вклад в антикоррупционную работу: был запущен бизнес-барометр коррупции и создана антикоррупционная хартия. Светлана Ковалева, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Мы создали федеральный проект, это антикоррупционная хартия. Если предприятие присоединяется к ней, то имеется в виду, что оно соблюдает кодекс чести и не участвует в коррупционных составляющих». И число антикоррупционных предпринимателей постоянно растет. В международный день борьбы с коррупцией к хартии присоединилось еще трое сторонников. Татьяна Куницына, руководитель Ассоциации «Орловское качество»: «Мы должны работать на благо России для того, чтобы можно было развивать бизнес, и работать именно без коррупционной составляющей».









Оксана Гранн

10 декабря 2018 года







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