Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
10.12.2018
20:58:31
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в России завершается декада инвалидов

В Орловской области прошло несколько десятков различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья - с целью привлечения внимания к их проблемам. Итоги областного конкурса-выставки «Мы любим жизнь!» подведены. Было прислано несколько сотен работ, авторы лучших получили памятные подарки и дипломы. Познакомиться с участниками и увидеть их творения можно было в Городском центре культуры.

Ежегодно в рамках Всероссийской декады инвалидов в Орле проходит конкурс-выставка «Мы любим жизнь». На этот раз со всей области было прислано несколько сотен работ. 
 
Виктор Алексеевич Алехин - постоянный участник конкурса и победитель. Его полотна не раз заставляли остановиться и насладиться природой родного края.
Виктор Алёхин победитель выставки-конкурса «Мы любим жизнь»: «Это мое хобби. Картины эти я не продаю, все остается в центре».
В этом конкурсе не было возрастных ограничений, не было и определенной заданной темы. Всё - по желанию участников, а их объединяет одно «ограниченные возможности здоровья», хотя, судя по работам, таланту и умению можно позавидовать. 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «У нас восемнадцать победителей, а также поощрительные призы. У нас работает профессиональное жюри, часто мнения разделяются, и всегда хочется поощрить тех, кого один шаг отделял от победы».
Призы и грамоты нашли всех адресатов. Но сначала состоялся концерт, в котором тоже главными участниками стали люди с безграничными возможностями. 
 
Открыл концерт Валентин Канев. Это молодой человек, для которого нет преград, он всегда – «на позитиве» и заряжает им окружающих. Петь стал недавно. Валентин верит в друзей и в свои силы - так и справляется с жизненными трудностями.
 
Трудности не страшны ни участникам конкурса-выставки, ни тем, кто поборол страх и вышел на сцену. А всё потому, что все они влюблены в жизнь. 





Анна Вайсергисер
10 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта