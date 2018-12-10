Сегодня в России завершается декада инвалидов

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Сегодня в России завершается декада инвалидовВ Орловской области прошло несколько десятков различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья - с целью привлечения внимания к их проблемам. Итоги областного конкурса-выставки «Мы любим жизнь!» подведены. Было прислано несколько сотен работ, авторы лучших получили памятные подарки и дипломы. Познакомиться с участниками и увидеть их творения можно было в Городском центре культуры.
Ежегодно в рамках Всероссийской декады инвалидов в Орле проходит конкурс-выставка «Мы любим жизнь». На этот раз со всей области было прислано несколько сотен работ.
Виктор Алексеевич Алехин - постоянный участник конкурса и победитель. Его полотна не раз заставляли остановиться и насладиться природой родного края.
Виктор Алёхин победитель выставки-конкурса «Мы любим жизнь»: «Это мое хобби. Картины эти я не продаю, все остается в центре».
В этом конкурсе не было возрастных ограничений, не было и определенной заданной темы. Всё - по желанию участников, а их объединяет одно «ограниченные возможности здоровья», хотя, судя по работам, таланту и умению можно позавидовать.
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «У нас восемнадцать победителей, а также поощрительные призы. У нас работает профессиональное жюри, часто мнения разделяются, и всегда хочется поощрить тех, кого один шаг отделял от победы».
Призы и грамоты нашли всех адресатов. Но сначала состоялся концерт, в котором тоже главными участниками стали люди с безграничными возможностями.
Открыл концерт Валентин Канев. Это молодой человек, для которого нет преград, он всегда – «на позитиве» и заряжает им окружающих. Петь стал недавно. Валентин верит в друзей и в свои силы - так и справляется с жизненными трудностями.
Трудности не страшны ни участникам конкурса-выставки, ни тем, кто поборол страх и вышел на сцену. А всё потому, что все они влюблены в жизнь.