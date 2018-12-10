Выбрали самого меткого

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понедельник
10.12.2018
20:58:21
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Выбрали самого меткогоВ Орле прошел Кубок мира по стрельбе из арбалета. На протяжении года спортсмены более чем из 30 стран мира боролись за возможность попасть в финал. В итоге, на орловской земле встретились самые сильные арбалетчики из России, Индии, Хорватии, Венгрии, Чехии, поддержать которых приехали не только родные и болельщики, но и звезды российского спорта.
За путевку на эти соревнования боролись спортсмены из 32 стран. Из тысячи были выбраны 16 - восемь мужчин и восемь женщин. Они-то и продемонстрировали в Орле мастерство владения арбалетом.
Позаботились и о болельщиках, которые могли не только поддержать участников чемпионата, но и сделать свои первые шаги в этом виде спорта, причем под руководством именитых спортсменов, которые провели мастер-классы. И это несколько изменило привычный формат состязаний.
Поддержать участников соревнований приехали и те, кто уже своими спортивными успехами прославил нашу страну. Орловчанка Мария Виноградова точно знает секрет успеха в любом виде спорта.
А вот первая в России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании - Аделина Сотникова признается: с легкостью может сделать сложные каскады, а вот стрелять из арбалета пришлось впервые.
Ну а пока зрители вместе со звездными наставниками пробовали попасть в центр десятидольной мишени, спортсмены настраивались - каждый по-своему.
В рамках соревнований были и дуэли - по два человека на выбывание. У каждого спортсмена было три попытки и три выстрела. На основании суммарных результатов стрельбы были выбраны самые меткие. Сильнейшей среди женщин стала россиянка Линда Манцурова. А вот среди мужчин обладателем «Хрустального глобуса» стал спортсмен из Хорватии.
Все спортсмены отметили: соперники - достойные, организация - на высшем уровне. Ну а арбалетчики-иностранцы, смущаясь, признавались, что очарованы не только снежной зимой, но и красотой русских девушек.
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