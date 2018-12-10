Новости версия для печати Выбрали самого меткого В Орле прошел Кубок мира по стрельбе из арбалета. На протяжении года спортсмены более чем из 30 стран мира боролись за возможность попасть в финал. В итоге, на орловской земле встретились самые сильные арбалетчики из России, Индии, Хорватии, Венгрии, Чехии, поддержать которых приехали не только родные и болельщики, но и звезды российского спорта.



За путевку на эти соревнования боролись спортсмены из 32 стран. Из тысячи были выбраны 16 - восемь мужчин и восемь женщин. Они-то и продемонстрировали в Орле мастерство владения арбалетом. Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Орел зарекомендовал себя очень удобной и комфортной площадкой для проведения такого уровня соревнований. В прошлом году были проведены соревнования по стрельбе из лука, и коллеги, которые плотно общаются с федерацией арбалета, были на этих соревнованиях, им очень понравилась площадка, поэтому они приняли решение провести здесь такое мероприятие». Позаботились и о болельщиках, которые могли не только поддержать участников чемпионата, но и сделать свои первые шаги в этом виде спорта, причем под руководством именитых спортсменов, которые провели мастер-классы. И это несколько изменило привычный формат состязаний. Валерий Ашихмин, председатель Общероссийской общественной организации «Федерация стрельбы из арбалета России»: «Есть посыл международного Олимпийского комитета, что спорт должен быть зрелищным. В первую очередь все спортсмены выступают не для себя, а для зрителей, и мы выбрали формат, чтобы было интересно зрителям. Но для спортсменов это шок. Они привыкли к тишине, а здесь драйв, шум, и посмотрим, какая у них выдержка». Поддержать участников соревнований приехали и те, кто уже своими спортивными успехами прославил нашу страну. Орловчанка Мария Виноградова точно знает секрет успеха в любом виде спорта. Мария Виноградова, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, призер Чемпионата Мира 2017 года: «Надо любить то, чем ты занимаешься. Это самое главное». А вот первая в России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании - Аделина Сотникова признается: с легкостью может сделать сложные каскады, а вот стрелять из арбалета пришлось впервые. Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2014 года: «Волнуюсь. У спортсменов все должно быть четко. Если не получится, я расстроюсь. Я все-таки победитель по жизни и хочется всегда быть на высоте». Ну а пока зрители вместе со звездными наставниками пробовали попасть в центр десятидольной мишени, спортсмены настраивались - каждый по-своему. Илья Сергеев, участник соревнований (г. Санкт-Петербург): «Нужно просто понимать, что это - твое. Ты идешь, и у тебя начинает получаться - постепенно, с трудностями, или легко, но все равно в итоге приходишь, что это твой спорт». Артем Попов, участник соревнований (г. Москва): «Главное - спокойствие. Нужно быть спокойным, чтобы целиться. Надо отвлечься от всего и быть в себе». В рамках соревнований были и дуэли - по два человека на выбывание. У каждого спортсмена было три попытки и три выстрела. На основании суммарных результатов стрельбы были выбраны самые меткие. Сильнейшей среди женщин стала россиянка Линда Манцурова. А вот среди мужчин обладателем «Хрустального глобуса» стал спортсмен из Хорватии. Домагой Переглин, участник соревнований (Хорватия): «Мои мама и папа занимались стрельбой из винтовки, потом перешли в арбалет. Поэтому и я начал». Все спортсмены отметили: соперники - достойные, организация - на высшем уровне. Ну а арбалетчики-иностранцы, смущаясь, признавались, что очарованы не только снежной зимой, но и красотой русских девушек. Домагой Переглин участник соревнований (Хорватия): «В России очень красивые девушки!»









Юлия Опанасюк

10 декабря 2018 года







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