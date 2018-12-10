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От георгиевских кавалеров до Героев России

Уже 11 лет Россия отмечает День героев Отечества. Своими корнями праздник уходит в эпоху правления Екатерины II. Именно она учредила орден Святого Георгия - высшую воинскую награду. И сейчас есть воины, достойные почтения.

Игорь Ленивкин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе: «Никогда русский солдат не боялся, он никогда спину врагу не показывал. Так что я считаю, что День памяти героев - это правильный праздник. Его надо отмечать».
С этим солидарны и десятки орловцев. Ежегодно в этот день они несут цветы к стеле воинской славы. Это «спасибо» тем, кто не думал о медалях и орденах, но отстоял свое отечество. В разные годы и в разных войнах.
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Более 460 тысяч солдат и офицеров погибли, освобождая только нашу Орловскую землю. Среди них наши земляки, наши орловцы, а их 179 героев Советского Союза».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орёл, героическая Орловская земля никогда не забудут своих героев. Для нас - это дело чести и святой долг».
А святой долг поисковиков - возвращать из небытия имена героев. Так произошло с Павлом Лопатиным. Останки погибшего лейтенанта нашли в Свердловском районе в ходе «Вахты Памяти». Он погиб в боях за Орёл 24 июля 1943 года. И не хотел быть безымянным, медальон спрятал в нагрудный карман, и он чудом сохранился.
Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Родственники найдены, и на 12 декабря назначено его торжественное захоронение на родине».
Это будет в Новосибирской области. А на родине Андрея Жукова, в пригороде Орла, о своем герое помнят. Его именем названа улица в поселке Знаменка. И для его матери - Веры Федоровны - День Героев –является особенной датой. Андрей погиб в Чечне на втором году срочной службы. 
Вера Жукова, мать погибшего А. Жукова: «Отличный парень, отличный товарищ, отличный сержант. Мы им гордимся, мы будем о нем помнить всегда».
Чтобы помнить - не нужны поводы и даты. Герои - обычные люди, мальчишки из соседнего двора. Но именно они знают, что такое любить Родину. 





Надежда Невматулина
10 декабря 2018 года

 


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