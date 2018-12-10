Новости версия для печати «Единую Россию» ждёт обновление О грядущих изменениях говорили на XVIII съезде партии, которой прошел в Москве. В его работе приняли участие более трех с половиной тысяч человек, в том числе более семисот делегатов изо всех регионов России. В числе участников съезда был и наш корреспондент Максим Шилов.



В первый день XVIII съезда «Единой России» работали три дискуссионные площадки: «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Говорили о будущем партии, которое, несомненно, связанно с будущим страны. Вместе с тем, изменения, прежде всего, коснутся каждого члена партии. Создается внутрипартийная Комиссия по этике. Ключевая задача – объективно разобраться в каждом резонансном случае, дать ему оценку. Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Во-первых, нужно начать с себя. Поэтому был принят этический кодекс, о котором широко уже известно. Партия даёт посыл и своим членам, и всему обществу, что сейчас такое время, когда нужно работать по-новому». В «Единой России» вводятся этические нормы. Ежегодно к 1 декабря будет формироваться рейтинг региональных и муниципальных депутатов на основе оценки однопартийцев. Это позволит повысить эффективность их работы. В межвыборный период будет оцениваться и работа первичных организаций. Также особое внимание уделяется будущему партии: создается Высшая партийная школа, расширяется кадровый проект «ПолитСтартап». Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ: «Новые лица нужны, конечно. Изменения должны быть адекватны этому меняющемуся миру. Я желал бы, чтобы эту ответственность, этот консервативный путь с опорой на традиционные ценности, семью, на развитие такого будущего, «Единая Россия» бы восприняла, дала б возможность войти туда новым лицам». Действовать в стратегических интересах страны - успех в этом деле обеспечивает «Единой России» способность меняться. И теперь партии предстоит сделать еще один шаг, чтобы продолжить своё развитие, продолжить развитие России. Дмитрий Медведев: «Мы решились на новые амбициозные задачи. Сейчас очень ответственный период. От него зависит будущее страны. И партия как главная политическая сила страны готова сделать всё для развития России». Второй день съезда был посвящен обсуждению основных направлений развития. В частности, «Единая Россия» представила новые направления проектной работы. Так, в 2019 году партийный проект «Культура малой Родины» получит три новых направления: «Автоклубы», «Модельные библиотеки» и «Обеспечение оборудованием детских школ искусств и училищ искусств». Владимир Путин: «Наша программа действий в концентрированном виде изложена в упомянутом уже указе президента РФ от мая этого года, затем развернуто в национальных проектах, которые подготовлены правительством, а там большинство как раз представители партии «Единая Россия», поддержаны на законодательном уровне. И здесь тоже контрольный пакет в Государственной Думе у «Единой России». Но еще один, очень важный, аспект – это региональный. Потому что, основная работа должна быть проведена в регионах Российской Федерации». Вадим Соколов, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия»: «Партия должна соответствовать тем непростым серьезным вызовам, которые стоят сегодня перед страной и в мире в целом, о чем подчеркнул Владимир Владимирович. И мне представляется, что самый главный ответ на этот вызов состоит в том, чтобы мы четко понимали, слышали людей». Ольга Пилипенко, Делегат XVIII Съезда Партии «Единая Россия»: «Знаковые события, которые произошли на съезде, связаны с изменением Устава, в постановке новых задач. Одной из генеральных задач является очень интенсивное подключение партии к реализации национальных проектов и контроль над национальными проектами». Как известно, в нашем регионе успешно реализуется целый ряд партийных проектов: «Городская среда», «Российское село», «Культура малой родины» и другие. Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения Партии «Единая Россия»: «Сегодня многие жители Орловской области видят реальную работу партии. Об этом говорил и президент, и Дмитрий Анатольевич Медведев, что только реальной работой, реальными делами можно завоевать доверие. И, что самое важное, это прямой контакт с избирателями. И я убежден, что те вопросы, которые перед нами ставят наши избиратели, мы их обязательно будем решать». Единогласно утверждено решение партийного съезда. В частности, базовыми ценностями партии названы: благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России.









Максим Шилов

10 декабря 2018 года







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