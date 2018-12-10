Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вписаны в летопись страны - золотыми буквами. Сегодня в Орле поклонились героям. - Этические нормы и рейтинг депутатов. «Единая Россия» проводит внутреннюю реформу. - За честный бизнес. Торгово-промышленная палата собрала заинтересованных на «антикоррупционный разговор». - Без очередей. Записаться в детский сад можно, не выходя из дома.





Вести-Орёл

10 декабря 2018 года







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